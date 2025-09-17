Зеленский: План "А" – закончить войну в 2025-м, "Б" – искать $60 млрд на следующий год

Владимир Зеленский (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, планом "А" является завершение войны РФ против Украины в 2025-м, планом "Б" – найти остальные средства, необходимые для Украины на следующий год. Об этом глава государства рассказал во время совместной пресс-конференции с руководителем Европейского парламента Робертой Мецолой.

Зеленский сообщил, что "цена одного года войны" составляет $120 млрд: "60 – это украинский бюджет, а 60 мне нужно найти на следующий год".

Читайте также Неожиданность для Москвы. Какое оружие Украина получит от США в первых пакетах PURL

"Я надеюсь, что мы завершим эту войну, но в любом случае: план "А" – это завершить войну, а план "Б" – это 120 млрд. И это большой вызов. Я не говорю, что во времена мира, то есть во время прекращения огня или во время гарантий безопасности, нам надо будет так много средств, в течение 10 лет. Но, в любом случае, вы должны понимать объем этого вопроса. Вот почему мы много говорим об этих средствах", – пояснил президент.