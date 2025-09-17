Зеленський: План "А" – закінчити війну у 2025-му, "Б" – шукати $60 млрд на наступний рік

Володимир Зеленський (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що планом "А" є завершення війни РФ проти України у 2025-му, планом "Б" – знайти решту коштів, потрібних для України на наступний рік. Про це глава держави розповів під час спільної пресконференції з керівницею Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Зеленський додав, що "ціна одного року війни" становить $120 млрд: "60 – те є український бюджет, а 60 мені потрібно знайти на наступний рік".

"Я сподіваюся, що ми завершимо цю війну, але в будь-якому випадку: план "А" – це завершити війну, а план "Б" – це 120 млрд. І це великий виклик. Я не кажу, що в часи миру, тобто під час припинення вогню чи під час безпекових гарантій, нам треба буде так багато коштів, впродовж 10 років. Але, в будь-якому випадку, ви повинні розуміти об'єм цього питання. Ось чому ми багато говоримо про ці кошти", – пояснив президент.