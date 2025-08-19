Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, а тот ему – ключи от Белого дома
Во время визита в Вашингтон президент Владимир Зеленский подарил американскому коллеге Дональду Трампу клюшку для игры в гольф, а тот ему – символические ключи от Белого дома. Об этом сообщил Офис президента.
Клюшку, которую Зеленский подарил Трампу, передал младший сержант Вооруженных Сил Украины Константин Картавцев.
Воин потерял ногу в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, спасая побратимов. Гольф стал для военного частью реабилитации и помог восстановить равновесие – физическое и эмоциональное.
Зеленский также показал видео, в котором Картавцев обращается с просьбой к Трампу помочь Украине закончить войну справедливым и длительным миром.
Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому воину за клюшку, а также подарил Зеленскому символические ключи.
- 18 августа в Вашингтоне состоялась встреча между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами.
- На этот раз обошлось без ссор, правда, и без конкретных результатов. Однако есть договоренность работать над личной встречей Путина и Зеленского. Диктатор РФ говорит, что якобы готов.
