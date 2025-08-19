Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, а тот ему – ключи от Белого дома

Американский президент получил от Зеленского клюшку, переданную воином ВСУ, и подарил в ответ символические ключи

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Во время визита в Вашингтон президент Владимир Зеленский подарил американскому коллеге Дональду Трампу клюшку для игры в гольф, а тот ему – символические ключи от Белого дома. Об этом сообщил Офис президента.

Клюшку, которую Зеленский подарил Трампу, передал младший сержант Вооруженных Сил Украины Константин Картавцев.

Воин потерял ногу в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, спасая побратимов. Гольф стал для военного частью реабилитации и помог восстановить равновесие – физическое и эмоциональное.

Зеленский также показал видео, в котором Картавцев обращается с просьбой к Трампу помочь Украине закончить войну справедливым и длительным миром.

Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому воину за клюшку, а также подарил Зеленскому символические ключи.