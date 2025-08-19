Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, а той йому – ключі від Білого дому

Американський президент отримав від Зеленського ключку, передану воїном ЗСУ, і подарував у відповідь символічні ключі

Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Під час візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський подарував американському колезі Дональду Трампу ключку для гри в гольф, а той йому – символічні ключі від Білого дому. Про це повідомив Офіс президента.

Ключку, яку Зеленський подарував Трампу, передав молодший сержант Збройних Сил України Костянтин Картавцев.

Воїн втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів. Гольф став для військового частиною реабілітації та допоміг відновити рівновагу – фізичну й емоційну.

Зеленський також показав відео, у якому Картавцев звертається з проханням до Трампа допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром.

Трамп прийняв подарунок і записав відео з подякою українському воїну за ключку, а також подарував Зеленському символічні ключі.