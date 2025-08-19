Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, а той йому – ключі від Білого дому
Під час візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський подарував американському колезі Дональду Трампу ключку для гри в гольф, а той йому – символічні ключі від Білого дому. Про це повідомив Офіс президента.
Ключку, яку Зеленський подарував Трампу, передав молодший сержант Збройних Сил України Костянтин Картавцев.
Воїн втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів. Гольф став для військового частиною реабілітації та допоміг відновити рівновагу – фізичну й емоційну.
Зеленський також показав відео, у якому Картавцев звертається з проханням до Трампа допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром.
Трамп прийняв подарунок і записав відео з подякою українському воїну за ключку, а також подарував Зеленському символічні ключі.
- 18 серпня у Вашингтоні відбулася зустріч між Трампом, Зеленським і європейськими лідерами.
- Цього разу минулося без сварок, щоправда, і без конкретних результатів. Проте є домовленість працювати над особистою зустріччю Путіна і Зеленського. Диктатор РФ каже, що нібито готовий.
