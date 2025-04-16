Зеленский подписал указ о создании 10 военных администраций в Донецкой области
Президент Владимир Зеленский 16 апреля подписал указ №240/2025 о создании военных администраций населенных пунктов в Донецкой области.
В Мариупольском районе созданы Кальчицкая сельская, Мангусская поселковая, Мариупольская городская, Никольская поселковая и Сартанская поселковая военные администрации.
В Волновахском районе – Старомлиновская сельская, Хлебодаровская сельская, Волновахская городская, Мирненская поселковая и Ольгинская поселковая военные администрации.
С образованием военных администраций в указанных населенных пунктах полномочия местных военно-гражданских администраций прекращаются с того момента, как новая военная администрация начнет выполнять свои обязанности.
Указ вступает в силу дня опубликования.
- 7 апреля 2023 года Зеленский подписал указ об образовании 19 новых военных администраций в Запорожской области.
- 1 марта 2024 года Кабмин одобрил проект закона о создании военных администраций во временно оккупированном Крыму и Севастополе.
- 28 августа того же года Зеленский принял решение о создании на временно оккупированной территории Запорожской области двух военных администраций.