Зеленский подписал указ о создании 10 военных администраций в Донецкой области

16 апреля президент подписал указ о создании военных администраций в Мариупольском и Волновахском районах

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 16 апреля подписал указ №240/2025 о создании военных администраций населенных пунктов в Донецкой области.

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В Мариупольском районе созданы Кальчицкая сельская, Мангусская поселковая, Мариупольская городская, Никольская поселковая и Сартанская поселковая военные администрации.

В Волновахском районе – Старомлиновская сельская, Хлебодаровская сельская, Волновахская городская, Мирненская поселковая и Ольгинская поселковая военные администрации.

С образованием военных администраций в указанных населенных пунктах полномочия местных военно-гражданских администраций прекращаются с того момента, как новая военная администрация начнет выполнять свои обязанности.

Указ вступает в силу дня опубликования.

7 апреля 2023 года Зеленский подписал указ об образовании 19 новых военных администраций в Запорожской области.

1 марта 2024 года Кабмин одобрил проект закона о создании военных администраций во временно оккупированном Крыму и Севастополе.

28 августа того же года Зеленский принял решение о создании на временно оккупированной территории Запорожской области двух военных администраций.