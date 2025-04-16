Зеленський підписав указ про створення 10 військових адміністрацій на Донеччині

16 квітня президент підписав указ про створення військових адміністрацій у Маріупольському та Волноваському районах

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 16 квітня підписав указ №240/2025 про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області.

У Маріупольському районі утворено Кальчицьку сільську, Мангуську селищну, Маріупольську міську, Микільську селищну та Сартанську селищну військові адміністрації.

У Волноваському районі – Старомлинівську сільську, Хлібодарівську сільську, Волноваську міську, Мирненську селищну та Ольгинську селищну військові адміністрації.

З утворенням військових адміністрацій у зазначених населених пунктах, повноваження місцевих військово-цивільних адміністрацій припиняються з того моменту, як нова військова адміністрація почне виконувати свої обов'язки.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

7 квітня 2023 року Зеленський підписав указ про утворення 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області.

1 березня 2024 року Кабмін схвалив проєкт закону про створення військових адміністрацій у тимчасово окупованому Криму і Севастополі.

28 серпня того ж року Зеленський ухвалив рішення створити на тимчасово окупованій території Запорізької області дві військові адміністрації.