Зеленський підписав указ про створення 10 військових адміністрацій на Донеччині
Президент Володимир Зеленський 16 квітня підписав указ №240/2025 про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області.
У Маріупольському районі утворено Кальчицьку сільську, Мангуську селищну, Маріупольську міську, Микільську селищну та Сартанську селищну військові адміністрації.
У Волноваському районі – Старомлинівську сільську, Хлібодарівську сільську, Волноваську міську, Мирненську селищну та Ольгинську селищну військові адміністрації.
З утворенням військових адміністрацій у зазначених населених пунктах, повноваження місцевих військово-цивільних адміністрацій припиняються з того моменту, як нова військова адміністрація почне виконувати свої обов'язки.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
- 7 квітня 2023 року Зеленський підписав указ про утворення 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області.
- 1 березня 2024 року Кабмін схвалив проєкт закону про створення військових адміністрацій у тимчасово окупованому Криму і Севастополі.
- 28 серпня того ж року Зеленський ухвалив рішення створити на тимчасово окупованій території Запорізької області дві військові адміністрації.