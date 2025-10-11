Зеленский подписал закон о ежемесячных выплатах 50 000 грн военным, вернувшимся из плена

Закон предусматривает выплаты для военнослужащих, освобожденных из плена, которые нуждаются в длительном стационарном лечении

Обмен пленными (Иллюстративное фото: ГПСУ)

11 октября президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 13627, который предусматривает, что военнослужащим, которые были освобождены из плена, будут выплачивать по 50 000 грн ежемесячно. Об этом говорится на сайте парламента.

Документ гарантирует выплату военным, которые после освобождения из плена не могут продолжать службу из-за сложных заболеваний и нуждаются в длительном стационарном лечении.

Денежную помощь они будут получать в течение всего указанного периода непрерывно до момента определения дальнейшей пригодности к военной службе или увольнения с нее.

В законе указано, что в случае подозрения в преступлениях против нацбезопасности или военных преступлениях выплаты будут останавливаться, а по обвинительному приговору – отменяться.

Он вступит в силу через месяц после публикации.