Зеленський підписав закон про щомісячні виплати 50 000 грн військовим, які повернулися з полону

Закон передбачає виплати для військовослужбовців, звільнених з полону, які потребують тривалого стаціонарного лікування

Обмін полоненими (Ілюстративне фото: ДПСУ)

11 жовтня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13627, який передбачає, що військовослужбовцям, яких було звільнено з полону, виплачуватимуть по 50 000 грн щомісяця. Про це йдеться на сайті парламенту.

Документ гарантує виплату військовим, які після звільнення з полону не можуть продовжувати службу через складні захворювання і потребують тривалого стаціонарного лікування.

Грошову допомогу вони отримуватимуть протягом усього зазначеного періоду безперервно до моменту визначення подальшої придатності до військової служби або звільнення з неї.

У законі зазначено, що в разі підозри у злочинах проти нацбезпеки чи воєнних злочинах виплати зупинятимуться, а за обвинувальним вироком – скасовуватимуться.

Він набере чинності за місяць після публікації.