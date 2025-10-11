Зеленський підписав закон про щомісячні виплати 50 000 грн військовим, які повернулися з полону
11 жовтня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13627, який передбачає, що військовослужбовцям, яких було звільнено з полону, виплачуватимуть по 50 000 грн щомісяця. Про це йдеться на сайті парламенту.
Документ гарантує виплату військовим, які після звільнення з полону не можуть продовжувати службу через складні захворювання і потребують тривалого стаціонарного лікування.
Грошову допомогу вони отримуватимуть протягом усього зазначеного періоду безперервно до моменту визначення подальшої придатності до військової служби або звільнення з неї.
У законі зазначено, що в разі підозри у злочинах проти нацбезпеки чи воєнних злочинах виплати зупинятимуться, а за обвинувальним вироком – скасовуватимуться.
Він набере чинності за місяць після публікації.
- 9 жовтня закон ухвалила Верховна Рада. Його підтримали 244 народні депутати.
- У Мінветеранів повідомили LIGA.net, що кількість учасників бойових дій в Україні зросла до понад 1,3 млн у 2025 році.
