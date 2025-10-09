Військовим, які повернулися з полону та змушені лікуватися, платитимуть по 50 000 грн
Військовослужбовцям, яких було звільнено з полону, виплачуватимуть по 50 000 грн щомісяця. Верховна Рада України 9 жовтня ухвалила у другому читанні та в цілому відповідний законопроєкт №13627.
Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Документ гарантує виплату військовим, які після звільнення з полону не можуть продовжувати службу через складні захворювання і потребують тривалого стаціонарного лікування. Грошову допомогу вони отримуватимуть протягом усього зазначеного періоду безперервно до моменту визначення подальшої придатності до військової служби або звільнення з неї.
У законі зазначено, що в разі підозри у злочинах проти нацбезпеки чи воєнних злочинах, виплати будуть зупинятися, а за обвинувальним вироком – скасовуватися.
Для функціонування закону будуть внесені зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ы "Про військовий обов’язок і військову службу".
Прийняття закону в Раді назвали "актом справедливості" щодо військових, які пережили катування або жорстоке поводження у полоні та змушені проходити лікування після повернення.
"Держава засвідчує, що воїни, які повернулися з полону, не залишаються наодинці зі своїми проблемами. Вони мають право на підтримку – не на словах, а на рівні закону. Це рішення – не лише про соціальні гарантії. Це – про гідність, про довіру до Збройних Сил, про моральне зобов’язання перед кожним, хто пройшов пекло полону заради України". – зазначили у Раді.
- 28 липня президент Зеленський підписав закон про виплату 15 млн грн сім'ям військових, що загинули у полоні. Однак грошова допомога не сплачуватиметься, якщо військовослужбовець добровільно здався у полон.
- 6 серпня голова Міноборони повідомив, що травми, отримані військовими в полоні, планують прирівняти до бойових
- У Мінветеранів повідомили LIGA.net, що кількість учасників бойових дій в Україні зросла до понад 1,3 млн у 2025 році.
