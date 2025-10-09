Військовим, які повернулися з полону та змушені лікуватися, платитимуть по 50 000 грн

Рада схвалила закон про регулярні виплати військовим, які повернулися з полону та змушені пройти лікування

Обмін полоненими (Ілюстративне фото: ДПСУ)

Військовослужбовцям, яких було звільнено з полону, виплачуватимуть по 50 000 грн щомісяця. Верховна Рада України 9 жовтня ухвалила у другому читанні та в цілому відповідний законопроєкт №13627.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Документ гарантує виплату військовим, які після звільнення з полону не можуть продовжувати службу через складні захворювання і потребують тривалого стаціонарного лікування. Грошову допомогу вони отримуватимуть протягом усього зазначеного періоду безперервно до моменту визначення подальшої придатності до військової служби або звільнення з неї.

У законі зазначено, що в разі підозри у злочинах проти нацбезпеки чи воєнних злочинах, виплати будуть зупинятися, а за обвинувальним вироком – скасовуватися.

Для функціонування закону будуть внесені зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ы "Про військовий обов’язок і військову службу".

Прийняття закону в Раді назвали "актом справедливості" щодо військових, які пережили катування або жорстоке поводження у полоні та змушені проходити лікування після повернення.

"Держава засвідчує, що воїни, які повернулися з полону, не залишаються наодинці зі своїми проблемами. Вони мають право на підтримку – не на словах, а на рівні закону. Це рішення – не лише про соціальні гарантії. Це – про гідність, про довіру до Збройних Сил, про моральне зобов’язання перед кожним, хто пройшов пекло полону заради України". – зазначили у Раді.