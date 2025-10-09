Военным, которые вернулись из плена и вынуждены лечиться, будут платить по 50 000 грн

Рада приняла закон о регулярных выплатах военным, которые вернулись из плена и вынуждены пройти лечение

Обмен пленными (Иллюстративное фото: ГПСУ)

Военнослужащим, которые были освобождены из плена, будут выплачивать по 50 000 грн ежемесячно. Верховная Рада Украины 9 октября постановила во втором чтении и в целом соответствующий законопроект №13627.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Документ гарантирует выплату военным, которые после освобождения из плена не могут продолжать службу из-за сложных заболеваний и нуждаются в длительном стационарном лечении. Денежную помощь они будут получать в течение всего указанного периода непрерывно до момента определения дальнейшей пригодности к военной службе или увольнения с нее.

В законе указано, что в случае подозрения в преступлениях против нацбезопасности или военных преступлениях, выплаты будут останавливаться, а по обвинительному приговору – отменяться.

Для функционирования закона будут внесены изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и "О воинской обязанности и военной службе".

Принятие закона в Раде назвали "актом справедливости" в отношении военных, которые пережили пытки или жестокое обращение в плену и вынуждены проходить лечение после возвращения.

"Государство свидетельствует, что воины, вернувшиеся из плена, не остаются наедине со своими проблемами. Они имеют право на поддержку – не на словах, а на уровне закона. Это решение – не только о социальных гарантиях. Это – о достоинстве, о доверии к Вооруженным Силам, о моральном обязательстве перед каждым, кто прошел ад плена ради Украины", – отметили в Раде.