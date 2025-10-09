Военным, которые вернулись из плена и вынуждены лечиться, будут платить по 50 000 грн
Военнослужащим, которые были освобождены из плена, будут выплачивать по 50 000 грн ежемесячно. Верховная Рада Украины 9 октября постановила во втором чтении и в целом соответствующий законопроект №13627.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Документ гарантирует выплату военным, которые после освобождения из плена не могут продолжать службу из-за сложных заболеваний и нуждаются в длительном стационарном лечении. Денежную помощь они будут получать в течение всего указанного периода непрерывно до момента определения дальнейшей пригодности к военной службе или увольнения с нее.
В законе указано, что в случае подозрения в преступлениях против нацбезопасности или военных преступлениях, выплаты будут останавливаться, а по обвинительному приговору – отменяться.
Для функционирования закона будут внесены изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и "О воинской обязанности и военной службе".
Принятие закона в Раде назвали "актом справедливости" в отношении военных, которые пережили пытки или жестокое обращение в плену и вынуждены проходить лечение после возвращения.
"Государство свидетельствует, что воины, вернувшиеся из плена, не остаются наедине со своими проблемами. Они имеют право на поддержку – не на словах, а на уровне закона. Это решение – не только о социальных гарантиях. Это – о достоинстве, о доверии к Вооруженным Силам, о моральном обязательстве перед каждым, кто прошел ад плена ради Украины", – отметили в Раде.
- 28 июля президент Зеленский подписал закон о выплате 15 млн грн семьям военных, погибших в плену. Однако денежная помощь не будет выплачиваться, если военнослужащий добровольно сдался в плен.
- 6 августа глава Минобороны сообщил, что травмы, полученные военными в плену, планируют приравнять к боевым
- В Минветеранов сообщили LIGA.net, что количество участников боевых действий в Украине выросла до более 1,3 млн в 2025 году.
Комментарии (0)