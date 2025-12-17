Зеленский подписал закон относительно трансляций комитетов Верховной Рады

Парламентские комитеты будут транслировать свои заседания и бессрочно оставлять записи в открытом доступе

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон 4212-IX, который, в частности, обеспечивает свободный доступ к трансляциям отрытых заседаний комитетов Верховной Рады. Об этом свидетельствует карточка документа на сайте парламента.

Закон был отправлен на подпись главе государства еще 20 января 2025 года, однако подписал он его только 17 декабря.

Читайте также Возможны ли выборы во время войны? Объясняем Трампу на пальцах

Согласно документу, комитеты будут обеспечивать прямую трансляцию своих открытых заседаний на собственных страницах на сайте Верховной Рады.

Там же будут размещаться записи этих трансляций не позднее чем в течение 24 часов с момента завершения заседания. Видео трансляций бессрочно будут оставаться в свободном доступе.

Среди прочего, также новый закон дает право журналистам присоединяться к мероприятиям властных органов, которые проводятся в режиме видеоконференции.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования и будет введен в действие через один месяц после этого.