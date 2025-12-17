Зеленський підписав закон щодо трансляцій комітетів Верховної Ради

Парламентські комітети транслюватимуть свої засідання та безстроково залишатимуть записи у відкритому доступі

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав закон 4212-IX, який, зокрема, забезпечує вільний доступ до трансляцій відритих засідань комітетів Верховної Ради. Про це свідчить картка документа на сайті парламенту.

Закон було відправлено на підпис главі держави ще 20 січня 2025 року, однак підписав він його лише 17 грудня.

За документом, комітети забезпечуватимуть пряму трансляцію своїх відкритих засідань на власних сторінках на сайті Верховної Ради.

Там же матимуть розміщуватися записи цих трансляцій не пізніше ніж впродовж 24 годин з моменту завершення засідання. Відео трансляцій безстроково залишатимуться у вільному доступі.

З-поміж іншого, також новий закон дає право журналістам доєднуватися до заходів владних органів, які проводяться у режимі відеоконференції.

Закон набере чинності наступного дня після його опублікування й буде введений у дію через один місяць після цього.