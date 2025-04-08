Зеленский подтвердил, что США не поедут на "Рамштайн". Верит, что Штаты изменят позицию

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Соединенные Штаты не планируют участвовать в заседании "Рамштайна" на этой неделе, однако после информации о плененных гражданах Китая их позиция может измениться, считает президент Владимир Зеленский. Такое мнение глава государства высказал на брифинге с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

По словам президента, Украина получила сигнал от Великобритании и Германии, что США, вероятно, не примут участие в заседании в формате "Рамштайн", запланированном на 11 апреля.

"Но, мне кажется, нам есть что обсудить с американцами. И будем верить, что они изменят свою позицию, особенно после сегодняшней новости", – сказал Зеленский, имея в виду взятие в плен двух граждан Китая в Донецкой области.

Президент рассказал детали взятия в плен китайских граждан. Силы обороны вступили в бой с шестью китайцами в Донецкой области в пределах населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка.

Двое из них попали в плен. Он подчеркнул, что если северокорейцы находились в Курской области России, то китайцы принимали участие в боевых действиях на украинской территории.

"И я думаю, что это важный момент, который нам нужно обсуждать с партнерами. Думаю, срочно. Я понимаю, что мы сильная страна, но мы не можем воевать одновременно со многими странами, которым что-то нужно на нашей земле", – подчеркнул Зеленский.

Он выразил надежду, что Вашингтон отреагирует.