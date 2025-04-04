Рютте: Отсутствие главы Пентагона на "Рамштайне" не скажется на помощи Украине

По словам Генсека НАТО, отсутствие представителя США не признак того, что Америка намерена выйти из группы

Марк Рютте (Фото:EPA/OLIVIER HOSLET)

США не намерены выходить из контактной группы по Украине, помощь продолжит поступать. Об этом на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Его попросили прокомментировать информацию о том, что глава Пентагона Пит Хегсет не посетит встречу контактной группы по помощи Украине, запланированную на 11 апреля. По словам генсека НАТО, это вовсе не означает, что американская сторона собирается выйти из группы.

При этом он подтвердил, что на встрече будут председательствовать министры обороны Германии Борис Писториус и Великобритании Джон Хили.

Генсек НАТО также подчеркнул, что помощь Украине не прекратится.

"Поступления американской помощи и разведданных в Украину продолжаются в обычном режиме", – сказал он.

3 апреля Defense News сообщало, что глава Пентагона впервые проигнорирует "Рамштайн", который состоится в Брюсселе в штаб-квартире НАТО. Также не предполагается, что он присоединится к встрече в режиме онлайн.