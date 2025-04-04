Рютте: Відсутність глави Пентагону на "Рамштайні" не позначиться на допомозі Україні

За словами Генсека НАТО, відсутність представника США не є ознакою того, що Америка має намір вийти з групи

Марк Рютте (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

США не мають наміру виходити з контактної групи щодо України, допомога продовжуватиме надходити. Про це на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ заявив генсек НАТО Марк Рютте.

Його попросили прокоментувати інформацію про те, що голова Пентагону Піт Гегсет не відвідає зустріч контактної групи щодо допомоги України, яку заплановано на 11 квітня. За словами генсека НАТО, це зовсім не означає, що американська сторона має намір вийти із групи.

Разом з тим, він підтвердив, що на зустрічі головуватимуть міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус та Великої Британії Джон Гілі.

Генсек НАТО також наголосив, що допомога Україні не припиниться.

"Надходження американської допомоги та розвідданих в Україну продовжуються у звичайному режимі", – сказав він.

3 квітня Defense News повідомляло, що глава Пентагону вперше проігнорує "Рамштайн", що відбудеться в Брюсселі у штаб-квартирі НАТО. Також не передбачається, що він приєднається до зустрічі онлайн.