Зеленський підтвердив, що США не поїдуть на "Рамштайн". Вірить, що Штати змінять позицію

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Сполучені Штати не планують брати участі в засіданні "Рамштайну" цього тижня, однак після інформації щодо полонених громадян Китаю їхня позиція може змінитися, вважає президент Володимир Зеленський. Таку думку глава держави висловив під час брифінгу з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.

За словами президента, Україна отримала сигнал від Великої Британії та Німеччини, що США, ймовірно, не будуть брати участь у засіданні у форматі "Рамштайн", запланованому на 11 квітня.

"Але, мені здається, нам є що обговорити з американцями. Й будемо вірити, що вони змінять свою позицію, особливо після сьогоднішньої новини", – сказав Зеленський, маючи на увазі взяття в полон двох громадян Китаю в Донецькій області.

Президент розповів деталі взяття в полон китайських громадян. Сили оборони вступили в бій із шістьма китайцями в Донецькій області в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка.

Двох із них взяли в полон. Він наголосив, що якщо північнокорейці перебували в Курській області Росії, то китайці брали участь у бойових діях на українській території.

"І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами. Думаю, терміново. Я розумію, що ми сильна країна, але ми не можемо воювати одночасно з багатьма країнами, яким щось потрібно на нашій землі", – акцентував Зеленський.

Він висловив надію, що Вашингтон відреагує.