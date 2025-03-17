Зеленский поговорил с главой Аргентины. Говорит, что его голос может помочь приблизить мир
В понедельник, 17 марта, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Аргентины Хавьером Милеем. Об этом разговоре глава государства рассказал в социальных сетях.
Зеленский выразил соболезнования по поводу недавнего наводнения в Аргентине, в результате которого погибли 16 человек и тысячи потеряли дома.
"Украина готова помочь Аргентине защитить жизнь и оказать необходимую помощь", – отметил президент.
Он также рассказал аргентинскому коллеге о встрече украинской и американской команд в Джидде, во время которой Украина поддержала предложение США относительно "безусловного полного 30-дневного прекращения огня".
"Сейчас мы видим, как Россия выдвигает абсолютно ненужные условия и фактически отказывается от этого предложения. Москва хочет не мира, а продолжения войны. Голос Хавьера может помочь в приближении мира. Мы рассчитываем на него", – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что обсудил с Милеем укрепление двусторонних отношений, в том числе торгово-экономических, что принесет пользу обеим странам.
- Во время переговоров в Джидде 11 марта США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.
- Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.
- 13 марта Путин заявил, что Россия согласна на перемирие с Украиной, но "есть нюансы".