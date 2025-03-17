Зеленський поговорив з президентом Аргентини. Каже, його голос може допомогти наблизити мир

Володимир Зеленський розповів аргентинському колезі про зустріч української та американської команд у Джидді

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У понеділок, 17 березня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Аргентини Хавʼєром Мілеєм. Про цю розмову глава держави розповів у соціальних мережах.

Зеленський висловив співчуття з приводу нещодавньої повені в Аргентині, внаслідок якої загинуло 16 людей і тисячі втратили домівки.

"Україна готова допомогти Аргентині захистити життя й надати необхідну допомогу", – зазначив президент.

Він також розповів аргентинському колезі про зустріч української та американської команд у Джидді, під час якої Україна підтримала пропозицію США щодо "безумовного повного 30-денного припинення вогню".

"Зараз ми бачимо, як Росія висуває абсолютно непотрібні умови й фактично відмовляється від цієї пропозиції. Москва хоче не миру, а продовження війни. Голос Хавʼєра може допомогти в наближенні миру. Ми розраховуємо на нього", – наголосив Зеленський.

Він додав, що обговорив з Мілеєм зміцнення двосторонніх відносин, зокрема торгівельно-економічних, що принесе користь обом країнам.