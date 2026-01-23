Зеленский пообщался с Умеровым перед переговорами в Абу-Даби: обсудили желаемые результаты
Президент Владимир Зеленский провел разговор с переговорной группой, которая уже прибыла в Абу-Даби для участия в трехстороннем диалоге. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в чате.
"Перед началом переговоров мы обсудили вопросы. Говорил с главой делегации Рустемом Умеровым, на громкой была вся наша группа – со всеми пообщались, все понимают, что делать. Обсудили рамки разговора, тематику и желаемые результаты", – сообщил президент.
Также обсудили, что форматы беседы могут быть разными, а определяться и реагировать украинская переговорная группа будет на месте в зависимости от того, какой будет диалог. Президент подчеркнул, что именно в формате Украина–США–Россия диалог состоится впервые за долгий период.
Команда находится на постоянной связи с Зеленским.
Перед этим Sky News распространил информацию, что якобы переговоры уже стартовали. Однако советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин объяснил медиа, что части команд уже прибыли на место и могут общаться между собой по определенным вопросам повестки дня. Но воспринимать это как "традиционную политическую встречу" не надо.
"Это разговоры с участием неформатных людей", – отметил Литвин.
- 22 января Зеленский сообщил, что в Абу-Даби состоится двухдневная трехсторонняя встреча переговорных групп Украины, России и США. Переговоры будут проходить на "техническом уровне".
- В тот же день спецпредставитель США Уиткофф сказал, что план мира свели к одному вопросу, но какому именно – не уточнил.
- 23 января президент сообщил, что вопрос Донбасса – ключевой и его обсудят на трехсторонней встрече в Абу-Даби представители Украины, США и РФ.
