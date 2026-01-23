Зеленский пообщался с Умеровым перед переговорами в Абу-Даби: обсудили желаемые результаты

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский провел разговор с переговорной группой, которая уже прибыла в Абу-Даби для участия в трехстороннем диалоге. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в чате.

"Перед началом переговоров мы обсудили вопросы. Говорил с главой делегации Рустемом Умеровым, на громкой была вся наша группа – со всеми пообщались, все понимают, что делать. Обсудили рамки разговора, тематику и желаемые результаты", – сообщил президент.

Также обсудили, что форматы беседы могут быть разными, а определяться и реагировать украинская переговорная группа будет на месте в зависимости от того, какой будет диалог. Президент подчеркнул, что именно в формате Украина–США–Россия диалог состоится впервые за долгий период.

Команда находится на постоянной связи с Зеленским.

Перед этим Sky News распространил информацию, что якобы переговоры уже стартовали. Однако советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин объяснил медиа, что части команд уже прибыли на место и могут общаться между собой по определенным вопросам повестки дня. Но воспринимать это как "традиционную политическую встречу" не надо.

"Это разговоры с участием неформатных людей", – отметил Литвин.