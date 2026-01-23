Зеленський поспілкувався з Умєровим перед переговорами в Абу-Дабі: обговорили бажані результати

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів розмову з переговорною групою, яка вже прибула до Абу-Дабі для участі в тристоронньому діалозі. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами в чаті.

"Перед початком переговорів ми обговорили питання. Говорив з головою делегації Рустемом Умєровим, на гучному була вся наша група – з усіма поспілкувались, всі розуміють, що робити. Обговорили рамки розмови, тематику і бажані результати", – повідомив президент.

Також обговорили, що формати бесіди можуть бути різними, а визначатися та реагувати українська переговорна група буде на місці в залежності від того, який буде діалог. Президент наголосив, що саме в форматі Україна–США–Росія діалог відбудеться вперше за довгий період.

Команда перебуває на постійному зв'язку з Зеленським.

Перед цим Sky News поширив інформацію, що нібито перемовини вже стартували. Однак радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин пояснив медіа, що частини команд вже прибули на місце та можуть спілкуватися між собою щодо певних питань порядку денного. Але сприймати це як "традиційну політичну зустріч" не треба.

"Це розмови за участі неформатних людей", – зазначив Литвин.