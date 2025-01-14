Зеленский поручил Воздушным силам не уменьшать количество специалистов

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поручил Воздушным силам не сокращать состав необходимых специалистов. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

По его словам, он лично поговорил с временно исполняющим обязанности командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Анатолием Кривоножко.

"Сегодня было много разной информации, возмущения и обсуждений – по переводам. Я поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач – нашей авиации, противовоздушной обороны и мобильным огневым группам", – сказал Зеленский.

Также он рассказал подробности встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Киеве. В частности, обсудили усиление ПВО и новые системы, необходимые для защиты украинских городов. Речь также шла о финансовой поддержке.

"Германия среди лидеров в помощи Украине. В общем объеме поддержки от всех стран Германия это 16%", – отметил президент.

14 января бойцы Воздушных сил заявили о массовых переводах специалистов в пехоту. По их данным ранее уже перевели 250 специалистов, а сейчас планируют перевести еще 218.

Генштаб ВСУ отрицает информацию о переводе в пехоту остродефицитных специалистов Воздушных сил.

В Воздушных силах отметили, что переводить дефицитных специалистов в пехоту не будут, но других военных – могут, учитывая ситуацию на фронте.