Зеленский поручил Воздушным силам не уменьшать количество специалистов
Президент Владимир Зеленский поручил Воздушным силам не сокращать состав необходимых специалистов. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.
По его словам, он лично поговорил с временно исполняющим обязанности командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Анатолием Кривоножко.
"Сегодня было много разной информации, возмущения и обсуждений – по переводам. Я поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач – нашей авиации, противовоздушной обороны и мобильным огневым группам", – сказал Зеленский.
Также он рассказал подробности встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Киеве. В частности, обсудили усиление ПВО и новые системы, необходимые для защиты украинских городов. Речь также шла о финансовой поддержке.
"Германия среди лидеров в помощи Украине. В общем объеме поддержки от всех стран Германия это 16%", – отметил президент.
- 14 января бойцы Воздушных сил заявили о массовых переводах специалистов в пехоту. По их данным ранее уже перевели 250 специалистов, а сейчас планируют перевести еще 218.
- Генштаб ВСУ отрицает информацию о переводе в пехоту остродефицитных специалистов Воздушных сил.
- В Воздушных силах отметили, что переводить дефицитных специалистов в пехоту не будут, но других военных – могут, учитывая ситуацию на фронте.