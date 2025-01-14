Сухопутные войска: Командиры не заинтересованы в переводе специалистов в пехоту

В то же время в столичном ТЦК отметили, что определенные должности во время военного положения могут меняться или ликвидироваться

Лариса Козак (Фото: LIGA.net)

Ни один командир любого звена не заинтересован в том, чтобы отдать высокопрофессионального специалиста в другое подразделение или отправить его в пехоту. Об этом на пресс-конференции сказала представительница управления коммуникаций командования Сухопутных сил Марина Голуб, передает журналист LIGA.net.

"Спросите у любого командира любого звена, начиная от командира взвода и заканчивая командиром батальона или полка и даже теми же генералами. Они вам сообщат, что в жизни он никогда не отдаст высокопрофессионального специалиста – пилота, танкиста, артиллериста и не отправит его в пехоту. Потому что он потеряет свое преимущество", – сказала Голуб.

Заместитель начальника районного территориального центра комплектования (ТЦК) в Киеве майор Лариса Козак отметила, что есть также категории граждан, которые пригодны к службе только в частях обеспечения или ТЦК из-за состояния здоровья. И ей неизвестны случаи перевода таких военных на боевые должности, в том числе в пехоту.

Козак также пояснила, что есть перечень определенных должностей, предусмотренных на период военного времени, и они могут изменяться или ликвидироваться. В таком случае возможны переводы.