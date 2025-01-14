Сухопутные войска: Командиры не заинтересованы в переводе специалистов в пехоту
Ни один командир любого звена не заинтересован в том, чтобы отдать высокопрофессионального специалиста в другое подразделение или отправить его в пехоту. Об этом на пресс-конференции сказала представительница управления коммуникаций командования Сухопутных сил Марина Голуб, передает журналист LIGA.net.
"Спросите у любого командира любого звена, начиная от командира взвода и заканчивая командиром батальона или полка и даже теми же генералами. Они вам сообщат, что в жизни он никогда не отдаст высокопрофессионального специалиста – пилота, танкиста, артиллериста и не отправит его в пехоту. Потому что он потеряет свое преимущество", – сказала Голуб.
Заместитель начальника районного территориального центра комплектования (ТЦК) в Киеве майор Лариса Козак отметила, что есть также категории граждан, которые пригодны к службе только в частях обеспечения или ТЦК из-за состояния здоровья. И ей неизвестны случаи перевода таких военных на боевые должности, в том числе в пехоту.
Козак также пояснила, что есть перечень определенных должностей, предусмотренных на период военного времени, и они могут изменяться или ликвидироваться. В таком случае возможны переводы.
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