Медиков не будут переводить в пехоту – Зеленский ввел в действие решение СНБО
В Украине запретят переводить медиков на должности военной службы, не связанные с их профилем. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.
Этот документ вводит в действие состоявшееся в четверг решение Совета национальной безопасности и обороны 5 декабря.
Среди прочего, СНБО поручил Кабинету министров в течение месяца произвести дополнительное нормативно-правовое урегулирование.
Оно должно запретить на время военного положения назначать людей с медицинским образованием на должности военной службы, непосредственно не связанных с медицинской практикой (службой).
Исключение из этого – случаи, когда человек по собственному желанию хочет получить такое предназначение.
Указ Зеленского вступает в силу со дня его опубликования, а значит у правительства есть месяц с 5 декабря, чтобы внедрить эти нововведения.
- В октябре и ноябре произошел скандал из-за данных о переводе медиков на боевые должности в пехоту. В частности, об этом писали нардепы Безуглая и Гончаренко (нардепка впоследствии написала, что такую практику остановили из-за огласки). Тогда же в Генштабе отрицали информацию о том, что военных медиков переводили в пехоту.