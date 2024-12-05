Медиков не будут переводить в пехоту – Зеленский ввел в действие решение СНБО

У Кабмина есть месяц на урегулирование этого вопроса

Иллюстративное фото: Минобороны

В Украине запретят переводить медиков на должности военной службы, не связанные с их профилем. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

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Этот документ вводит в действие состоявшееся в четверг решение Совета национальной безопасности и обороны 5 декабря.

Среди прочего, СНБО поручил Кабинету министров в течение месяца произвести дополнительное нормативно-правовое урегулирование.

Оно должно запретить на время военного положения назначать людей с медицинским образованием на должности военной службы, непосредственно не связанных с медицинской практикой (службой).

Исключение из этого – случаи, когда человек по собственному желанию хочет получить такое предназначение.

Указ Зеленского вступает в силу со дня его опубликования, а значит у правительства есть месяц с 5 декабря, чтобы внедрить эти нововведения.