Медиків не будуть переводити у піхоту – Зеленський увів у дію рішення РНБО

Кабмін має місяць на врегулювання цього питання

Ілюстративне фото: Міноборони

В Україні заборонять переводити медиків на посади військової служби, що не пов'язані з їхнім профілем. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Цей документ уводить у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, що відбулася у четвер, 5 грудня.

Серед іншого, РНБО доручила Кабінету міністрів впродовж місяця зробити додаткове нормативно-правове врегулювання.

Воно має заборонити на час воєнного стану призначати людей з медичною освітою на посади військової служби, які безпосередньо не пов'язані з медичною практикою (службою).

Виняток з цього – випадки, коли людина за власним бажанням хоче отримати таке призначення.

Указ Зеленського набирає чинності з дня його опублікування, а отже в уряду є місяць з 5 грудня, щоб впровадити ці нововведення.