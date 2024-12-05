Медиків не будуть переводити у піхоту – Зеленський увів у дію рішення РНБО
В Україні заборонять переводити медиків на посади військової служби, що не пов'язані з їхнім профілем. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.
Цей документ уводить у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, що відбулася у четвер, 5 грудня.
Серед іншого, РНБО доручила Кабінету міністрів впродовж місяця зробити додаткове нормативно-правове врегулювання.
Воно має заборонити на час воєнного стану призначати людей з медичною освітою на посади військової служби, які безпосередньо не пов'язані з медичною практикою (службою).
Виняток з цього – випадки, коли людина за власним бажанням хоче отримати таке призначення.
Указ Зеленського набирає чинності з дня його опублікування, а отже в уряду є місяць з 5 грудня, щоб впровадити ці нововведення.
- У жовтні та листопаді стався скандал через дані про переведення медиків на бойові посади у піхоту. Зокрема, про це писали нардепи Безугла та Гончаренко (нардепка згодом написала, що таку практику зупинили через розголос). Тоді ж у Генштабі заперечували інформацію про те, що військових медиків переводили до піхоти.