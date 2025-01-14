Сухопутні війська: Командири не зацікавлені у переведенні фахівців у піхоту
Жоден командир будь-якої ланки не зацікавлений в тому, щоб віддати високофахового спеціаліста в інший підрозділ або відправити його у піхоту. Про це на пресконференції сказала представниця управління комунікацій командування Сухопутних сил Марина Голуб, передає журналіст LIGA.net.
"Запитайте у будь-якого командира будь-якої ланки, починаючи від командира взводу і закінчуючи командиром батальйону чи полку і навіть тими самими генералами. Вони вам повідомлять, що в житті він ніколи не віддасть високофахового спеціаліста – пілота, танкіста, артилериста і не відправить його у піхоту. Тому що він втратить свою перевагу", – сказала Голуб.
Заступниця начальника районного територіального центру комплектування (ТЦК) у місті Києві майор Лариса Козак зазначила, що є також категорії громадян, які придатні до служби лише у частинах забезпечення чи ТЦК через стан здоров'я. І їй невідомі випадки переведення таких військових на бойові посади, зокрема у піхоту.
Козак також пояснила, що є перелік певних посад, які передбачені на період воєнного часу, і вони можуть змінюватися або ліквідовуватися. В такому випадку можливі переведення.
- 5 грудня 2024 року Зеленський увів у дію рішення РНБО про те, що медиків не будуть переводити в піхоту.
- 14 січня бійці Повітряних сил заявили про масові переведення фахівців до піхоти. За їхніми даними, раніше вже перевели 250 фахівців, а зараз планують перевести ще 218.
- Генштаб ЗСУ заперечив інформацію про переведення у піхоту гостродефіцитних фахівців Повітряних сил.
- У Повітряних силах зазначили, що переводити дефіцитних фахівців у піхоту не будуть, але інших військових – можуть, зважаючи на ситуацію на фронті.