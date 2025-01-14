Сухопутні війська: Командири не зацікавлені у переведенні фахівців у піхоту

Водночас у столичному ТЦК зазначили, що певні посади під час воєнного стану можуть змінюватися або ліквідовуватися

Лариса Козак (Фото: LIGA.net)

Жоден командир будь-якої ланки не зацікавлений в тому, щоб віддати високофахового спеціаліста в інший підрозділ або відправити його у піхоту. Про це на пресконференції сказала представниця управління комунікацій командування Сухопутних сил Марина Голуб, передає журналіст LIGA.net.

"Запитайте у будь-якого командира будь-якої ланки, починаючи від командира взводу і закінчуючи командиром батальйону чи полку і навіть тими самими генералами. Вони вам повідомлять, що в житті він ніколи не віддасть високофахового спеціаліста – пілота, танкіста, артилериста і не відправить його у піхоту. Тому що він втратить свою перевагу", – сказала Голуб.

Заступниця начальника районного територіального центру комплектування (ТЦК) у місті Києві майор Лариса Козак зазначила, що є також категорії громадян, які придатні до служби лише у частинах забезпечення чи ТЦК через стан здоров'я. І їй невідомі випадки переведення таких військових на бойові посади, зокрема у піхоту.

Козак також пояснила, що є перелік певних посад, які передбачені на період воєнного часу, і вони можуть змінюватися або ліквідовуватися. В такому випадку можливі переведення.