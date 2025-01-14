Зеленський доручив Повітряним силам не зменшувати кількість фахівців

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський що доручив Повітряним силам не зменшувати склад необхідних фахівців. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

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За його словами, він особисто поговорив із тимчасово виконуючим обов'язки командувача Повітряних сил Збройних Сил України Анатолієм Кривоножко.

"Сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень – по переведеннях. Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань – нашій авіації, протиповітряної оборони та мобільним вогневим групам", – сказав Зеленський.

Також він розповів подробиці зустрічі із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Києві. Зокрема, обговорили посилення ППО та нові системи, які потрібні для захисту українських міст. Також йшлося про фінансову підтримку.

"Німеччина серед лідерів в допомозі Україні. В загальному обсязі підтримки від усіх країн Німеччина це 16%", – зазначив президент.

14 січня бійці Повітряних сил заявили про масові переведення фахівців до піхоти. За їх даними, раніше вже перевели 250 фахівців, а зараз планують перевести ще 218.

Генштаб ЗСУ заперечив інформацію про переведення у піхоту гостродефіцитних фахівців Повітряних сил.

У Повітряних силах зазначили, що переводити дефіцитних фахівців у піхоту не будуть, але інших військових – можуть, зважаючи на ситуацію на фронті.