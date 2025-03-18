Зеленский прибыл в Финляндию: программа визита

Владимир и Елена Зеленские (Фото: ОП)

Во вторник, 18 марта, президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с официальным визитом в Финляндию. Об этом сообщил Офис президента.

Президент встретится с финским коллегой Александром Стуббом и первой леди Сюзанн Иннес-Стубб, спикером Юсси Халла-ахо и членами парламента, премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, чиновниками и представителями оборонных компаний.

"Оборонная поддержка, инвестиции в украинское производство оружия, европейская интеграция Украины. Финский опыт создания системы гражданской защиты и построения укрытий. Ужесточение санкций против России и координация усилий для достойного завершения войны", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Европа должна быть за столом переговоров и все, что касается безопасности Европы, должно решаться вместе с Европой.

В программе первой леди образовательное сотрудничество: расширение Коалиции украинских студий и безопасность образовательного пространства, обустройство школьных укрытий, обмен опытом относительно системы школьного питания, а также встреча с лидерами бизнеса, меценатами и представителями культурного сообщества.

24 февраля 2025 года стало известно, что страны Северной Европы и Балтии оснастят и подготовят одну украинскую бригаду.

13 марта Украина и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству. Кроме того, страна выделяет Киеву новый пакет помощи на 200 млн евро.