Зеленський прибув до Фінляндії: програма візиту

Володимир та Олена Зеленські (Фото: ОП)

У вівторок, 18 березня, президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули з офіційним візитом до Фінляндії. Про це повідомив Офіс президента.

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Президент зустрінеться з фінським колегою Александром Стуббом і першою леді Сюзанн Іннес-Стубб, спікером Юссі Халла-ахо та членами парламенту, премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, урядовцями й представниками оборонних компаній.

"Оборонна підтримка, інвестиції в українське виробництво зброї, європейська інтеграція України. Фінський досвід створення системи цивільного захисту та побудови укриттів. Посилення санкцій проти Росії та координація зусиль для достойного завершення війни", – наголосив Зеленський.

Він додав, що Європа має бути за столом переговорів, і все, що стосується безпеки Європи, має вирішуватись разом з Європою.

У програмі першої леді освітня співпраця: розширення Коаліції українських студій і безпека освітнього простору, облаштування шкільних укриттів, обмін досвідом щодо системи шкільного харчування, а також зустріч із лідерами бізнесу, меценатами та представниками культурної спільноти.

24 лютого 2025 року стало відомо, що країни Північної Європи та Балтії оснастять та підготують одну українську бригаду.

13 березня Україна та Фінляндія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо оборонного співробітництва. Крім того, країна виділяє Києву новий пакет допомоги на 200 млн євро.