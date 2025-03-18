Зеленський прибув до Фінляндії: програма візиту
У вівторок, 18 березня, президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули з офіційним візитом до Фінляндії. Про це повідомив Офіс президента.
Президент зустрінеться з фінським колегою Александром Стуббом і першою леді Сюзанн Іннес-Стубб, спікером Юссі Халла-ахо та членами парламенту, премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, урядовцями й представниками оборонних компаній.
"Оборонна підтримка, інвестиції в українське виробництво зброї, європейська інтеграція України. Фінський досвід створення системи цивільного захисту та побудови укриттів. Посилення санкцій проти Росії та координація зусиль для достойного завершення війни", – наголосив Зеленський.
Він додав, що Європа має бути за столом переговорів, і все, що стосується безпеки Європи, має вирішуватись разом з Європою.
У програмі першої леді освітня співпраця: розширення Коаліції українських студій і безпека освітнього простору, облаштування шкільних укриттів, обмін досвідом щодо системи шкільного харчування, а також зустріч із лідерами бізнесу, меценатами та представниками культурної спільноти.
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