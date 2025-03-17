Зеленский провел совещание с Умеровым и Гнатовым: какие поручения дал

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В понедельник, 17 марта, президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андреем Гнатовым, по его результатам глава государства дал чиновникам поручения. Об этом президент сообщил в соцсетях.

На совещании обсудили ситуацию на фронте и во взаимодействии с партнерами по гарантиям безопасности для Украины.

Зеленский дал поручение Умерову "немедленно сформировать команду, которая будет заниматься взаимодействием с партнерами по всем деталям необходимой Украине системы безопасности и внедрению решений, принимаемых на военно-политическом уровне".

Президент добавил, что уже на этой неделе сформированная команда должна принять участие в работе в Лондоне – в соответствующей встрече военных представителей.

Гнатову поручено ускорить формирование корпусной системы в Силах обороны и провести аудит актуальных нужд боевых бригад.

"Нужно максимальное обеспечение бригад для устойчивости наших позиций как на фронте, так и в дипломатической работе. Укрепление армии – это неизменный приоритет, и в этом вопросе не может быть шагов назад", – отметил Зеленский, добавив, что Силы обороны, оборонно-промышленный комплекс и взаимодействие с партнерами являются основой украинской независимости.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

16 марта 2025 года Зеленский подписал указ о назначении Гнатова начальником Генштаба.

В тот же день президент объяснил, почему Генштаб возглавил именно генерал-майор Гнатов.