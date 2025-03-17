Зеленський провів нараду з Умєровим та Гнатовим: які доручення дав

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

У понеділок, 17 березня, президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим та начальником Генерального штабу Збройних Сил України Андрієм Гнатовим, за її результатами глава держави дав посадовцям доручення. Про це президент повідомив у соціальних мережах.

На нараді обговорили ситуацію на фронті та у взаємодії з партнерами щодо гарантій безпеки для України.

Зеленський дав доручення Умєрову "невідкладно сформувати команду, яка займатиметься взаємодією з партнерами щодо всіх деталей необхідної Україні системи безпеки та впровадження рішень, які ухвалюються на військово-політичному рівні".

Президент додав, що вже цього тижня сформована команда має взяти участь у роботі в Лондоні – у відповідній зустрічі військових представників.

Гнатову доручено прискорити формування корпусної системи в Силах оборони та провести аудит актуальних потреб бойових бригад.

"Потрібне максимальне забезпечення бригад для стійкості наших позицій як на фронті, так і в дипломатичній роботі. Зміцнення армії – це незмінний пріоритет, і в цьому питанні не може бути кроків назад", – зазначив Зеленський, додавши, що Сили оборони, оборонно-промисловий комплекс та взаємодія з партнерами є основою української незалежності.

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

16 березня 2025 року Зеленський підписав указ про призначення Гнатова начальником Генштабу.

Того самого дня президент пояснив, чому Генштаб очолив саме генерал-майор Гнатов.