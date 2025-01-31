Зеленский провел Ставку: поручил ускорить поставки оружия на фронт

Необходимо больше заказов на дроны и больше инвестиций в разработку роботизированных систем, считает президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В пятницу, 31 января, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсуждался вопрос обеспечения военнослужащих. О его результатах глава государства рассказал в вечернем видеообращении.

"Много докладов. О поставках войскам – это наше оружие, все закупки, контракты. Все это есть. Обеспечение есть. Надо больше темпа в поставках и нужно больше таких систем, такого оружия, которое позволит сохранять больше жизней наших воинов, наших людей", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что необходимо больше заказов на дроны и больше инвестиций в разработки роботизированных систем, а также больше поставок базового оружия.

По словам Зеленского, все необходимые поручения есть.

"Наша промышленность имеет потенциал. Страны, и в частности в Европе, готовы работать с Украиной для инвестиций в наше вооруженное производство. И наши дипломаты имеют четкие задачи. Нам нужно, чтобы деньги от партнеров на украинскую "оборонку" росли", — акцентировал глава государства.

16 января 2025 года Зеленский заявил, что глубинные удары украинским и западным вооружением по России "очень сильно помогли", но эта дальнобойность все еще недостаточна.

31 января командование Сил беспилотных систем сообщило, что Украина применяет БпЛА дальнего действия, способные нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать до 2000 км с возможностью возвращения.