Зеленський провів Ставку: доручив пришвидшити постачання зброї на фронт

Необхідно більше замовлень на дрони та більше інвестицій у розробки роботизованих систем, вважає президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У п’ятницю, 31 січня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорювалося питання забезпечення військовослужбовців. Про його результати глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

"Багато доповідей. Про постачання у війська – це наша зброя, всі закупівлі, контракти. Все це є. Забезпечення є. Треба більше темпу в постачанні й треба більше таких систем, такої зброї, яка дасть змогу зберігати більше життів наших воїнів, наших людей", – заявив Зеленський.

Президент додав, що також необхідно більше замовлень на дрони та більше інвестицій у розробки роботизованих систем, а також більше постачань базової зброї.

За словами Зеленського, всі необхідні доручення є.

"Наша промисловість має потенціал. Країни, і зокрема в Європі, готові працювати з Україною для інвестицій у наше збройне виробництво. І наші дипломати мають чіткі завдання. Нам потрібно, щоб кошти від партнерів на українську "оборонку" зростали", – акцентував глава держави.

16 січня 2025 року Зеленський заявив, що глибинні удари українським та західним озброєнням по Росії "дуже сильно допомогли", але ця далекобійність все ще недостатня.

31 січня командування Сил безпілотних систем повідомило, що Україна застосовує БпЛА дальньої дії, здатні нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення.