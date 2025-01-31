Зеленський провів Ставку: доручив пришвидшити постачання зброї на фронт
У п’ятницю, 31 січня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорювалося питання забезпечення військовослужбовців. Про його результати глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.
"Багато доповідей. Про постачання у війська – це наша зброя, всі закупівлі, контракти. Все це є. Забезпечення є. Треба більше темпу в постачанні й треба більше таких систем, такої зброї, яка дасть змогу зберігати більше життів наших воїнів, наших людей", – заявив Зеленський.
Президент додав, що також необхідно більше замовлень на дрони та більше інвестицій у розробки роботизованих систем, а також більше постачань базової зброї.
За словами Зеленського, всі необхідні доручення є.
"Наша промисловість має потенціал. Країни, і зокрема в Європі, готові працювати з Україною для інвестицій у наше збройне виробництво. І наші дипломати мають чіткі завдання. Нам потрібно, щоб кошти від партнерів на українську "оборонку" зростали", – акцентував глава держави.
- 16 січня 2025 року Зеленський заявив, що глибинні удари українським та західним озброєнням по Росії "дуже сильно допомогли", але ця далекобійність все ще недостатня.
- 31 січня командування Сил безпілотних систем повідомило, що Україна застосовує БпЛА дальньої дії, здатні нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення.