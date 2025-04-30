Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады, пригласил его в Киев

Президент выразил уверенность, что отношения с Канадой будут и дальше крепкими

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В среду, 30 апреля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении.

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Зеленский рассказал, что поздравил Карни с победой Либеральной партии на парламентских выборах.

"Уверен, что наши отношения с Канадой будут и дальше крепкими. Сейчас Канада председательствует в "Группе семи". Мы обсудили наше взаимодействие на этой площадке", – сказал президент, добавив, что поблагодарил канадского премьера за готовность работать с Украиной на уровне G7.

Также Зеленский и Карни обсудили санкции против России, договорились, что "сильные санкции против агрессора и дальше нужны", сказал глава государства. Кроме этого, лидеры обсудили поставки Украине систем противовоздушной обороны и коммуникацию с ключевыми партнерами.

"Я пригласил премьер-министра Карни посетить Украину, Киев. Не сомневаюсь, что лидерство Канады по защите международного права будет ощущаться", — подчеркнул Зеленский.

ДОПОЛНЕНО В 21:50. Впоследствии Зеленский уточнил, что рассказал Карни о последствиях российских обстрелов Украины.

По его словам, Россия увеличивает производство баллистических ракет, поэтому Украине нужна защита от них.

"Обсудили шаги, которые могут приблизить нас к полному, безусловному прекращению огня и достойному миру. Давление на Россию, в частности санкции против банковского и энергетического секторов, точно могут повлиять на это. Будем координировать решения с партнерами", – написал Зеленский.

Президент заявил, что обсудил с Карни сотрудничество в рамках "коалиции желающих", и добавил, что готовятся разные форматы сотрудничества.

29 апреля 2025 года стало известно, что Либеральная партия во главе с Карни победила в парламентских выборах.

Зеленский поздравил канадского премьера и Либеральную партию с победой.