Зеленский поздравил Карни с победой Либеральной партии на выборах в Канаде
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский приветствовал канадского премьера Марка Карни и Либеральную партию с победой на федеральных выборах. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в X.

"Приветствую Марка Карни и Либеральную партию с победой на федеральных выборах в Канаде. Украина глубоко ценит тесные связи с Канадой и неизменную поддержку со стороны канадского народа", – говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Канаду за ее "принципиальное лидерство" в поддержке Украины: от военной, финансовой и гуманитарной помощи до введения санкций против России.

"Мы уверены, что наше партнерство будет только укрепляться в совместном стремлении к миру, справедливости и безопасности", – подытожил глава государства.

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