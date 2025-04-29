Зеленский поздравил Карни с победой Либеральной партии на выборах в Канаде

Украинский президент поблагодарил Канаду за ее "принципиальное лидерство" в поддержке Украины

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский приветствовал канадского премьера Марка Карни и Либеральную партию с победой на федеральных выборах. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в X.

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"Приветствую Марка Карни и Либеральную партию с победой на федеральных выборах в Канаде. Украина глубоко ценит тесные связи с Канадой и неизменную поддержку со стороны канадского народа", – говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Канаду за ее "принципиальное лидерство" в поддержке Украины: от военной, финансовой и гуманитарной помощи до введения санкций против России.

"Мы уверены, что наше партнерство будет только укрепляться в совместном стремлении к миру, справедливости и безопасности", – подытожил глава государства.

9 марта 2025 года стало известно, что Карни выиграл гонку за пост лидера руководящей Либеральной партии Канады и сменит Трюдо в должности премьера.

14 марта Карни принял присягу и стал новым канадским премьером.

23 марта премьер страны объявил досрочные парламентские выборы. Они прошли 28 апреля.

29 апреля стало известно, что Либеральная партия во главе с Карни победила в парламентских выборах.