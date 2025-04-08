В Канаде обнаружили связанную с Китаем кампанию дезинформации против премьера Карни

Марк Карни (Фото: Spencer Colby/EPA)

Правительство Канады сообщило об обнаружении кампании по дезинформации в интернете, направленной против премьер-министра страны Марка Карни накануне парламентских выборов в стране. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Самый популярный новостной аккаунт" на китайской платформе WeChat распространял ложные нарративы о Карни, пытаясь повлиять на избирательную кампанию в Канаде, говорится в сообщении.

"Информационная операция, нацеленная на Карни, направлена на умышленное распространение нарративов в WeChat скоординированным и неаутентичным способом для китайской аудитории, включая граждан, проживающих в Канаде", — заявили в Управлении Тайного совета правительства.

В заявлении Оттавы говорится, что аккаунт был нацелен на опыт и полномочия Карни с целью манипулирования китайскими избирателями. Отмечается, что эти усилия не окажут влияния на ход выборов 28 апреля.

Сообщение распространяются через аккаунт Youli-Youmian, заявили в Канаде со ссылкой на отчеты разведки, связывающие это издание с Коммунистической партией Китая.

Спикер посольства КНР в Оттаве сказал, что им не было известно об информационной операции.

"Это просто абсурдно и неоправданно запускать безосновательную дискредитацию и атаковать правительство Китая на основе отдельных замечаний на платформе социальных сетей. Китай решительно выступает против этого и никогда не согласится с этим", – сказал спикер в электронном письме.

Он добавил, что Китай придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран и никогда не вмешивался во внутренние дела Канады.

Согласно переписи 2021 года, в Канаде проживало 1,7 млн человек китайского происхождения, или 4,7% населения. Голосование этнических китайцев важно в парламентских округах в крупных городах, таких как Ванкувер и Торонто.

9 марта 2025 года Карни выиграл в гонке за должность лидера руководящей Либеральной партии Канады.

14 марта политик принял присягу и заменил Трюдо в должности премьер-министра Канады. Он сообщил, что готов встретиться с Трампом, если тот продемонстрирует "уважение к канадскому суверенитету" и будет готов принять "общий подход, гораздо более комплексный подход к торговле".

23 марта Карни анонсировал проведение новых парламентских выборов в Канаде 28 апреля.