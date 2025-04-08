У Канаді виявили пов'язану з Китаєм кампанію дезінформації проти прем'єра Карні

Марк Карні (Фото: Spencer Colby/EPA)

Уряд Канади повідомив про виявлення кампанії з дезінформації в інтернеті, спрямованої проти прем'єр-міністра країни Марка Карні напередодні парламентських виборів у країні. Про це повідомило агентство Reuters.

"Найпопулярніший новинний акаунт" на китайській платформі WeChat поширював неправдиві наративи про Карні, намагаючись вплинути на виборчу кампанію в Канаді, йдеться у повідомленні.

"Інформаційна операція, націлена на Карні, спрямована на навмисне розповсюдження наративів у WeChat у скоординований та неавтентичний спосіб для китайської аудиторії, включно з громадянами, які проживають у Канаді", – заявили в Управлінні Таємної ради уряду.

У заяві Оттави йдеться, що обліковий запис був націлений на досвід і повноваження Карні з метою маніпулювання китайськими виборцями. Зазначається, що ці зусилля не вплинуть на перебіг виборів 28 квітня.

Повідомлення поширюються через обліковий запис Youli-Youmian, заявили в Канаді з посиланням на звіти розвідки, які пов’язують це видання з Комуністичною партією Китаю.

Речник посольства КНР в Оттаві сказав, що їм не було відомо про інформаційну операцію.

"Це просто абсурдно і невиправдано запускати безпідставну дискредитацію та атакувати уряд Китаю на основі окремих зауважень на платформі соціальних мереж. Китай рішуче виступає проти цього і ніколи не погодиться з цим", – сказав речник в електронному листі.

Він додав, що Китай дотримується принципу невтручання у внутрішні справи інших країн і ніколи не втручався у внутрішні справи Канади.

Згідно з переписом 2021 року, у Канаді проживало 1,7 млн осіб китайського походження, або 4,7% населення. Голосування етнічних китайців є важливим у парламентських округах у великих містах, таких як Ванкувер і Торонто.

9 березня 2025 року Карні виграв у перегонах за посаду лідера керівної Ліберальної партії Канади.

14 березня політик склав присягу й замінив Трюдо на посаді прем'єр-міністра Канади. Він повідомив, що готовий зустрітися з Трампом, якщо той продемонструє "повагу до канадського суверенітету" та буде готовий прийняти "спільний підхід, набагато більш комплексний підхід до торгівлі".

23 березня Карні анонсував проведення нових парламентських виборів у Канаді 28 квітня.