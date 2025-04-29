Зеленський привітав Карні з перемогою Ліберальної партії на виборах у Канаді

Український президент подякував Канаді за її "принципове лідерство" у підтримці України

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський привітав канадського прем'єра Марка Карні та Ліберальну партію з перемогою на федеральних виборах. Допис відповідного змісту він опублікував у X.

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"Вітаю Марка Карні та Ліберальну партію з перемогою на федеральних виборах у Канаді. Україна глибоко цінує наші тісні зв'язки з Канадою та незмінну підтримку з боку канадського народу", – йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував Канаді за її "принципове лідерство" у підтримці України: від військової, фінансової та гуманітарної допомоги до запровадження санкцій проти Росії.

"Ми впевнені, що наше партнерство лише зміцнюватиметься у спільному прагненні до миру, справедливості та безпеки", – підсумував глава держави.