Зеленський привітав Карні з перемогою Ліберальної партії на виборах у Канаді
Президент Володимир Зеленський привітав канадського прем'єра Марка Карні та Ліберальну партію з перемогою на федеральних виборах. Допис відповідного змісту він опублікував у X.
"Вітаю Марка Карні та Ліберальну партію з перемогою на федеральних виборах у Канаді. Україна глибоко цінує наші тісні зв'язки з Канадою та незмінну підтримку з боку канадського народу", – йдеться у повідомленні.
Зеленський подякував Канаді за її "принципове лідерство" у підтримці України: від військової, фінансової та гуманітарної допомоги до запровадження санкцій проти Росії.
"Ми впевнені, що наше партнерство лише зміцнюватиметься у спільному прагненні до миру, справедливості та безпеки", – підсумував глава держави.
- 9 березня 2025 року стало відомо, що Карні виграв перегони за посаду лідера керівної Ліберальної партії Канади та змінить Трюдо на посаді прем'єра.
- 14 березня Карні склав присягу й став новим канадським прем'єром.
- 23 березня прем'єр країни оголосив дострокові парламентські вибори. Вони відбулися 28 квітня.
- 29 квітня стало відомо, що Ліберальна партія на чолі з Карні перемогла у парламентських виборах.