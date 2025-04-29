Лидер Консервативной партии Канады проиграл выборы в своем округе

Он баллотировался в Карлтоне (район Оттавы), победу там одержал кандидат от либералов

Пьер Пуальевр (Фото: Kamara Morozuk/EPA)

Лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр потерпел поражение в своем округе в Оттаве, закончив 20-летнее пребывание членом парламента. Об этом сообщило медиа CTV News со ссылкой на результаты голосования.

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Кандидата от Либеральной партии Брюса Фанджоя объявили победителем в Карлтоне (район Оттавы). Он набрал 50,6% голосов (42 374 избирателя). За его конкурента, лидера Консервативной партии Пуальевра, проголосовал 38 581 человек.

Журналисты отметили, что Карлтон – единственный округ в канадской столице, где действующий депутат потерпел поражение на нынешних парламентских выборах.

Пуальевр и Фанджой вели напряженную борьбу в округе, где консерватор из Альберты был впервые избран на выборах 2004 года. Округ охватывает западные и южные районы Оттавы.

"Я благодарен всем, кто присоединился к нашей кампании. Я благодарен всем, кто внес вклад в нашу кампанию. Как ваш новый член парламента я буду работать над тем, чтобы объединить нас. Мы все канадцы. Мы должны заботиться о себе и заботиться друг о друге. Приступаем к работе", — написал Фанджой в социальной сети X (бывший Twitter).

Медиа пишет, что явка избирателей в Карлтоне составила 79%. Только в течение четырех дней досрочного голосования в пасхальные выходные проголосовали почти 44 000 человек.

Либеральная партия во главе с премьер-министром Канады Марком Карни хоть и победила, но не получила необходимое большинство, чтобы единолично сформировать правительство.

9 марта 2025 года стало известно, что Карни выиграл гонку за пост лидера руководящей Либеральной партии Канады и сменит Трюдо в должности премьера.

14 марта Карни принял присягу и стал новым канадским премьером.

23 марта премьер страны объявил досрочные парламентские выборы. Они прошли 28 апреля.