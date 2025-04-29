Лідер Консервативної партії Канади програв вибори у своєму окрузі

Він балотувався у Карлтоні (район Оттави), перемогу там здобув кандидат від лібералів

П'єр Пуальєвр (Фото: Kamara Morozuk/EPA)

Лідер Консервативної партії П'єр Пуальєвр зазнав поразки у своєму окрузі в Оттаві, закінчивши 20-річне перебування членом парламенту. Про це повідомило медіа CTV News із посиланням на результати голосування.

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Кандидата від Ліберальної партії Брюса Фанджоя оголосили переможцем у Карлтоні (район Оттави). Він набрав 50,6% голосів (42 374 виборці). За його конкурента, лідера Консервативної партії Пуальєвра, проголосувала 38 581 людина.

Журналісти зазначили, що Карлтон – єдиний округ у канадській столиці, де чинний депутат зазнав поразки на цьогорічних парламентських виборах.

Пуальєвр та Фанджой вели напружену боротьбу в окрузі, де консерватора з Альберти було вперше обрано на виборах 2004 року. Округ охоплює західні та південні райони Оттави.

"Я вдячний усім, хто долучився до нашої кампанії. Я вдячний усім, хто зробив внесок у нашу кампанію. Як ваш новий член парламенту, я працюватиму над тим, щоб об’єднати нас. Ми всі канадці. Ми повинні піклуватися про себе та дбати один про одного. Берімося до роботи", – написав Фанджой у соціальній мережі X (колишній Twittet).

Медіа пише, явка виборців у Карлтоні становила 79%. Лише протягом чотирьох днів дострокового голосування під час великодніх вихідних проголосували майже 44 000 людей.

Ліберальна партія на чолі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні хоч і перемогла, але не здобула необхідної більшості, щоб одноосібно сформувати уряд.

9 березня 2025 року стало відомо, що Карні виграв перегони за посаду лідера керівної Ліберальної партії Канади та змінить Трюдо на посаді прем'єра.

14 березня Карні склав присягу й став новим канадським прем'єром.

23 березня прем'єр країни оголосив дострокові парламентські вибори. Вони відбулися 28 квітня.