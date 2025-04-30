Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Канади, запросив його до Києва

Президент висловив впевненість, що відносини з Канадою будуть і надалі міцними

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У середу, 30 квітня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

Зеленський розповів, що привітав Карні з перемогою Ліберальної партії на парламентських виборах.

"Впевнений, що наші відносини з Канадою будуть і надалі міцними. Зараз Канада головує в "Групі семи". Ми обговорили нашу взаємодію на цьому майданчику", – сказав президент, додавши, що подякував канадському прем'єру за готовність працювати з Україною на рівні G7.

Також Зеленський і Карні обговорили санкції проти Росії, домовились, що "сильні санкції проти агресора і надалі потрібні", сказав глава держави. Крім цього, лідери обговорили постачання Україні систем протиповітряної оборони та комунікацію з ключовими партнерами.

"Я запросив прем’єр-міністра Карні відвідати Україну, Київ. Не сумніваюсь, що лідерство Канади у захисті міжнародного права буде відчуватися", – наголосив Зеленський.

ДОПОВНЕНО О 21:50. Згодом Зеленський уточнив, що розповів Карні про наслідки російських обстрілів України.

За його словами, Росія збільшує виробництво балістичних ракет, тому Україні потрібен захист від них.

"Обговорили кроки, які можуть наблизити нас до повного, безумовного припинення вогню та достойного миру. Тиск на Росію, зокрема санкції проти банківського та енергетичного секторів, точно можуть вплинути на це. Будемо координувати рішення з партнерами", – написав Зеленський.

Президент заявив, що обговорив із Карні співпрацю в межах "коаліції охочих", і додав, що готуються різні формати співробітництва.

29 квітня 2025 року стало відомо, що Ліберальна партія на чолі з Карні перемогла у парламентських виборах.

Зеленський привітав канадського прем'єра та Ліберальну партію з перемогою.