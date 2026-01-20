Зеленский: Работа Воздушных сил по "шахедам" неудовлетворительная
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
Президент Владимир Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Вооруженных Сил Украины по противодействию "шахедам". Об этом говорится в вечернем видеообращении главы государства.
Он заявил, что провел совещание по ситуации в регионах после российских обстрелов. Ситуацию в Киеве президент назвал самой сложной. Глава государства добавил, что утром было попадание "шахедов" по объекту энергетики в области.
"Работа Воздушных сил по "шахедам" неудовлетворительная. Есть перехватчики, много сил привлечено – мобильные огневые группы, F-16", – сказал Зеленский.
Он считает, что организация работы ВС должна быть другой. Президент разобрал эту ситуацию с новым министром обороны Михаилом Федоровым.
"Выводы будут", – подчеркнул Зеленский.
- 19 января Зеленский заявил, что новым заместителем командующего ВС станет Павел Елизаров (позывной Лазарь). Он будет заниматься системой малой противовоздушной обороны.
- 20 января президент сообщил о дефиците операторов перехватчиков. В то же время он заявил, что Украина производит в сутки до 1000 единиц.
