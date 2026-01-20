Зеленский: Работа Воздушных сил по "шахедам" неудовлетворительная

Президент считает, что организация работы ВС должна быть другой. Он разобрал эту ситуацию с министром обороны

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Вооруженных Сил Украины по противодействию "шахедам". Об этом говорится в вечернем видеообращении главы государства.

Он заявил, что провел совещание по ситуации в регионах после российских обстрелов. Ситуацию в Киеве президент назвал самой сложной. Глава государства добавил, что утром было попадание "шахедов" по объекту энергетики в области.

"Работа Воздушных сил по "шахедам" неудовлетворительная. Есть перехватчики, много сил привлечено – мобильные огневые группы, F-16", – сказал Зеленский.

Он считает, что организация работы ВС должна быть другой. Президент разобрал эту ситуацию с новым министром обороны Михаилом Федоровым.

"Выводы будут", – подчеркнул Зеленский.