Украина производит до 1000 перехватчиков в сутки, но операторов не хватает – Зеленский

Президент считает, что нужно быть готовыми к худшему сценарию – применению россиянами 1000 БпЛА в сутки

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Ежедневно Украина производит до 1000 перехватчиков беспилотников, но пока не хватает операторов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы в чате Офиса президента.

Глава государства прокомментировал планы россиян запускать около 1000 "шахедов" в сутки и возможную помощь "коалиции желающих" в противодействии дроновым атакам.

"Что касается "коалиции желающих", она будет работать как гарантер безопасности только после окончания войны, только после прекращения огня. Поэтому пока летят "шахеды" по нам и война не закончилась, рассчитывать на их помощь мы не сможем. Только в рамках наших двусторонних партнерских договоров", – сказал президент.

Он добавил, что речь идет о финансировании украинского производства.

Зеленский акцентировал, что россияне хотели достичь показателя в 1000 дронов еще в 2025 году, но им не удалось. Среднее количество в сутки составляло 200-250 единиц.

"Хотят сейчас до 1000. Посмотрим. Я вижу пока среднее 350 – их возможности", – добавил глава государства.

Он считает, что Украина должна быть готова к худшему сценарию – применению 1000 БпЛА в сутки. На один "шахед" должно быть как минимум два перехватчика. Сейчас Украина производит в сутки до 1000 перехватчиков.

"Но этого недостаточно. Перехватчики наши уже обогнали количество наших операторов. Поэтому сейчас мы должны догнать это количество групп перехватчиков, соответствующих мобильных групп", – сказал Зеленский.

По его словам, эту задачу знает главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский и новый министр обороны Михаил Федоров.