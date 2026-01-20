Україна виробляє до 1000 перехоплювачів на добу, але операторів не вистачає – Зеленський

Президент вважає, що потрібно бути готовими до найгіршого сценарію – застосування росіянами 1000 БпЛА на добу

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Щодня Україна виготовляє до 1000 перехоплювачів безпілотників, але наразі не вистачає операторів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання у чаті Офісу президента.

Глава держави прокоментував плани росіян запускати близько 1000 "шахедів" на добу й можливу допомогу "коаліції охочих" у протидії дроновим атакам.

"Що стосується "коаліції охочих", вона буде працювати як гарантер безпеки тільки після закінчення війни, тільки після припинення вогню. Тому поки летять "шахеди" по нас, і війна не закінчилась, розраховувати на їхню допомогу ми не зможемо. Тільки в рамках наших двосторонніх партнерських договорів", – сказав президент.

Він додав, що йдеться про фінансування українського виробництва.

Зеленський акцентував, що росіяни хотіли досягнути показника в 1000 дронів ще у 2025 році, але їм не вдалося. Середня кількість на добу становила 200-250 одиниць.

"Хочуть зараз до 1000. Подивимося. Я бачу поки, що середнє 350 – їхні можливості", – додав глава держави.

Він вважає, що Україна має бути готовою до найгіршого сценарію – застосування 1000 БпЛА на добу. На один "шахед" має бути щонайменше два перехоплювачі. Наразі Україна виробляє на добу до 1000 перехоплювачів.

"Але цього недостатньо. Перехоплювачі наші вже обігнали кількість наших операторів. Тому зараз ми повинні наздогнати цю кількість груп перехоплювачів, відповідних мобільних груп", – сказав Зеленський.

За його словами, це завдання знають головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та новий міністр оборони Михайло Федоров.