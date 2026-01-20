Зеленський: Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Президент Володимир Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил Збройних Сил України щодо протидії "шахедам". Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави.
Він заявив, що провів нараду щодо ситуації в регіонах після російських обстрілів. Ситуацію в Києві президент назвав найскладнішою. Глава держави додав, що вранці було влучання "шахедів" по об’єкту енергетики в області.
"Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна. Є перехоплювачі, багато сил залучено – мобільні вогневі групи, F-16", – сказав Зеленський.
Він вважає, що організація роботи ПС повинна бути іншою. Президент розібрав цю ситуацію з новим міністром оборони Михайлом Федоровим.
"Висновки будуть", – наголосив Зеленський.
- 19 січня Зеленський заявив, що новим заступником командувача ПС стане Павло Єлізаров (позивний Лазар). Він опікуватиметься системою малої протиповітряної оборони.
- 20 січня президент повідомив про дефіцит операторів перехоплювачів. Водночас він заявив, що Україна виробляє на добу до 1000 одиниць.
