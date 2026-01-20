Зеленський: Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна

Президент вважає, що організація роботи ПС повинна бути іншою. Він розібрав цю ситуацію з міністром оборони

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил Збройних Сил України щодо протидії "шахедам". Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави.

Він заявив, що провів нараду щодо ситуації в регіонах після російських обстрілів. Ситуацію в Києві президент назвав найскладнішою. Глава держави додав, що вранці було влучання "шахедів" по об’єкту енергетики в області.

"Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна. Є перехоплювачі, багато сил залучено – мобільні вогневі групи, F-16", – сказав Зеленський.

Він вважає, що організація роботи ПС повинна бути іншою. Президент розібрав цю ситуацію з новим міністром оборони Михайлом Федоровим.

"Висновки будуть", – наголосив Зеленський.