Зеленский рассказал, когда возможна встреча с российской стороной

Контакты с российской стороной могут состояться после встреч с американскими и европейскими партнерами, считает президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс с РФ может состояться после завершения серии переговоров с партнерами. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос в чате Офиса президента.

"Рустем Умеров уже соединился со всеми советниками – американскими и европейскими. Мы хотим такой встречи. И я думаю, что мы сделаем все, чтобы эта встреча была в Украине наконец", – отметил глава государства.

После этого запланирован ряд встреч с партнерами, включая встречи на уровне лидеров Европы и подготовку встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

"Далее мы подготовим на уровне советников все документы и будет встреча на уровне лидеров Европы сначала с Украиной в таком широком составе – это "Коалиция желающих". Я начал ее обсуждать сразу после встречи с президентом Трампом. Я уже соединился с президентом Макроном, с несколькими другими нашими партнерами и буду продолжать эти консультации. И будет такая встреча", – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что только после реализации этих этапов Украина может перейти к следующему шагу – контактам с российской стороной.

"И мы все настроены серьезно, чтобы эти встречи, о которых я вам сказал, они состоялись в январе. И после этого, думаю, если все будет идти шаг за шагом, то после этого уже будет встреча в том или ином формате с русскими. Мы еще раз это подчеркиваем", – добавил Зеленский.