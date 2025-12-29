Зеленський розповів, коли можлива зустріч з російською стороною

Контакт з російською стороною може відбутися після зустрічей з американськими та європейськими партнерами, вважає президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговорний процес з РФ може відбутися після завершення серії переговорів із партнерами. Про це він розповів, відповідаючи на запитання в чаті Офісу президента.

"Рустем Умєров вже з'єднався з усіма радниками – американськими та європейськими. Ми хочемо такої зустрічі. І я думаю, що ми зробимо все, щоб ця зустріч була в Україні нарешті", – зазначив глава держави.

Після цього запланована низка зустрічей з партнерами, включно із зустрічами на рівні лідерів Європи та підготовкою зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами.

"Далі ми підготуємо на рівні радників всі документи й буде зустріч на рівні лідерів Європи спочатку з Україною в такому широкому складі – це "коаліція охочих". Я почав її обговорювати одразу після зустрічі з президентом Трампом. Я вже з’єднався з президентом Макроном, з кількома іншими нашими партнерами та буду продовжувати ці консультації. І буде така зустріч", – додав він.

Зеленський підкреслив, що лише після реалізації цих етапів Україна може перейти до наступного кроку – контактів з російською стороною.

"І ми всі налаштовані серйозно, щоб ці зустрічі, про які я вам сказав, відбулися в січні. І після цього, думаю, якщо все буде йти крок за кроком, то після цього вже буде зустріч в тому чи іншому форматі з руськими. Ми ще раз це підкреслюємо", – додав Зеленський.