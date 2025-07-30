Зеленский согласовал основные принципы соглашений с США по оружию

Президент подчеркнул, что это усилит обе страны и украинских союзников

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский согласовал основные принципы соглашений с США по поставкам оружия. Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения.

"Согласовал также сегодня основные принципы соглашений наших с Америкой по оружию. Масштабные соглашения, я говорил о них с президентом США Дональдом Трампом, и я очень-очень рассчитываю, что мы сможем все это выполнить", – сообщил Зеленский

Читайте также Украина и США будут совместно производить дроны. Включая и перехватчики

По его словам, это усилит обе страны, а значит и союзников и партнеров.

Зеленский также подчеркнул, что Украина ценит принципиальные шаги Америки для давления на Россию ради мира.

"Мы готовим также сейчас новые наши разговоры и новые наши встречи с партнерами на разных уровнях. Цель одна – усилить позиции Украины и всех, кто стремится к миру", – добавил президент.