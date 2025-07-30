Зеленский согласовал основные принципы соглашений с США по оружию
Президент Владимир Зеленский согласовал основные принципы соглашений с США по поставкам оружия. Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения.
"Согласовал также сегодня основные принципы соглашений наших с Америкой по оружию. Масштабные соглашения, я говорил о них с президентом США Дональдом Трампом, и я очень-очень рассчитываю, что мы сможем все это выполнить", – сообщил Зеленский
По его словам, это усилит обе страны, а значит и союзников и партнеров.
Зеленский также подчеркнул, что Украина ценит принципиальные шаги Америки для давления на Россию ради мира.
"Мы готовим также сейчас новые наши разговоры и новые наши встречи с партнерами на разных уровнях. Цель одна – усилить позиции Украины и всех, кто стремится к миру", – добавил президент.
- Зеленский сообщал, что во время звонка 4 июля президент США Трамп выразил желание купить украинские беспилотники. В ответ он заявил, что Украина хочет покупать американскую ПВО.
- В июле стало известно, что Украина и США готовят "дроновое соглашение" о продаже украинских беспилотников в обмен на американские инвестиции и покупку вооружений у Штатов.
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