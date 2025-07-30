Зеленський погодив основні принципи угод із США щодо зброї

Президент наголосив, що це посилить обидві країни та українських союзників

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський погодив основні принципи угод з США щодо постачання зброї. Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення.

"Погодив також сьогодні основні принципи угод наших з Америкою щодо зброї. Масштабні угоди, я говорив про них із президентом США Дональдом Трампом, і я дуже-дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати", – повідомив Зеленський

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За його словами, це посилить обидві країни, а отже й союзників та партнерів.

Зеленський також підкреслив, що Україна цінує принципові кроки Америки для тиску на Росію заради миру.

"Ми готуємо також зараз нові наші розмови та нові наші зустрічі з партнерами на різних рівнях. Мета одна – посилити позиції України та всіх, хто прагне миру", – додав президент.