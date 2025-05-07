Зеленский: Совершенно справедливо, что российское небо сегодня зеркально неспокойно
Украина постоянно работает над укреплением обороны своего воздушного пространства, и потому неудивительно, что сегодня российское небо тоже становится беспокойным. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.
"Еженедельно мы работаем, чтобы наше украинское небо было более защищено, и недели сейчас – не исключение. Продолжается работа с партнерами, чтобы мы смогли не только получить новые системы ПВО и ракеты к ним, но также чтобы смогли локализовать производство в Украине нужных нам систем и ракет", – сказал он.
По словам главы государства, это одно из стратегических решений, которые нужны не только Украине, но и для защиты всей Европы: защита украинского неба – это одна из основ будущей архитектуры безопасности.
"И совершенно справедливо, что российское небо, небо агрессора, сегодня зеркально тоже неспокойно", – отметил Зеленский.
- В ночь на 5 мая российскую столицу Москву якобы пытались атаковать неизвестные дроны. По сообщениям местных властей, БпЛА удалось сбить средствами противовоздушной обороны.
- В течение 6 и 7 мая по меньшей мере 60 000 пассажиров испытывали проблемы с авиаперелетами из-за массовых задержек и отмены более 350 рейсов российских авиакомпаний на фоне непрерывных атак беспилотников.