Зеленський: Абсолютно справедливо, що російське небо сьогодні дзеркально неспокійне

Президент заявив, що Україна щотижня працює, щоб її небо було більш захищене, і тижні зараз – не виняток

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Україна постійно працює над зміцненням оборони свого повітряного простору, і тому не дивно, що сьогодні російське небо також стає неспокійним. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Щотижня ми працюємо, щоб наше українське небо було більш захищене, і тижні зараз – не виняток. Триває робота з партнерами, щоб ми змогли не тільки отримати нові системи ППО й ракети до них, але також щоб змогли локалізувати виробництво в Україні потрібних нам систем і ракет", – сказав він.

За словами глави держави, це одне зі стратегічних рішень, які потрібні не тільки Україні, але й для захисту усієї Європи: захист українського неба – це одна з основ майбутньої безпекової архітектури.

"І абсолютно справедливо, що російське небо, небо агресора, сьогодні дзеркально теж неспокійне", – зазначив Зеленський.

У ніч проти 5 травня російську столицю Москву нібито намагалися атакувати невідомі дрони. За повідомленнями місцевої влади, БпЛА вдалося збити засобами протиповітряної оборони.

Протягом 6 та 7 травня щонайменше 60 000 пасажирів мали проблеми з авіаперельотами через масові затримки та скасування понад 350 рейсів російських авіакомпаній на тлі безперервних атак безпілотників.